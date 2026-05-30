Финны победили канадцев и вышли в финал ЧМ по хоккею

Москва30 мая Вести.Сборная Финляндии победила сборную Канады со счетом 4:2 в полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в Швейцарии.

Шайбы за финнов забросили Патрик Пуйстола, Александр Барков, Конста Хелениус и Аату Рятю. У канадцев отличились Роберт Томас и Дилан Холлоуэй.

В финале финны сыграют со швейцарцами. В матче за бронзовые медали канадцы встретятся с норвежцами.

Финал и игра за третье место пройдут 31 мая.

Победитель прошлого ЧМ - сборная США - уступила в четвертьфинале канадцам (0:4).

Рекордсменом по количеству выигранных ЧМ (28 раз) является сборная Канады.