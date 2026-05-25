Москва25 маяВести.Сборная Норвегии в ходе чемпионата мира по хоккею в Швейцарии впервые с 2012 года вышла в плей-офф соревнований.
Матч Норвегия – Чехия закончился со счетом 4:1. У норвежцев отличились Ховар Сальстен, Мартин Реннильд и дважды - Микаэль Брандсегг-Нюгор. У чехов - Ярослав Хмеларж.
По итогам группового этапа норвежцы получили третью путевку в четвертьфинал чемпионата. Ранее в плей-офф чемпионата мира по хоккею вышли Канада и Чехия.
Несколько дней назад сборная Норвегии по хоккею одержала победу над национальной командой Швеции со счетом 3:2. Норвежцам впервые за минувшие 15 лет удалось обыграть шведов в рамках мирового первенства.