Сборная Норвегии обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею со счетом 3:2

Москва24 мая Вести.Сборная Норвегии по хоккею одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:2. Встреча проходила в Швейцарии.

В составе победителей особо отличился Ноа Стеен, оформивший дубль на 10-й и 34-й минутах противостояния. Решающий бросок, принесший норвежцам победу, на 50-й минуте выполнил Эйрик Сальтсен.

У шведской сборной авторами заброшенных шайб стали Ивар Стенберг на 23-й минуте, и Лукас Рэймонд, поразивший ворота соперника на 44-й минуте.

Норвежцам впервые за минувшие 15 лет удалось обыграть шведов в рамках мирового первенства.

Ранее стало известно, что США сенсационно проиграли Латвии на чемпионате мира по хоккею со счетом 4:2.