Москва24 маяВести.Сборная Норвегии по хоккею одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:2. Встреча проходила в Швейцарии.
В составе победителей особо отличился Ноа Стеен, оформивший дубль на 10-й и 34-й минутах противостояния. Решающий бросок, принесший норвежцам победу, на 50-й минуте выполнил Эйрик Сальтсен.
У шведской сборной авторами заброшенных шайб стали Ивар Стенберг на 23-й минуте, и Лукас Рэймонд, поразивший ворота соперника на 44-й минуте.
Норвежцам впервые за минувшие 15 лет удалось обыграть шведов в рамках мирового первенства.
Ранее стало известно, что США сенсационно проиграли Латвии на чемпионате мира по хоккею со счетом 4:2.