Сборная Италии уступила Словении и вылетела из высшего дивизиона ЧМ по хоккею

Москва26 мая Вести.Италия уступила Словении со счетом 1:5 в последнем матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в Швейцарии. Встреча группы В прошла во Фрибуре.

В составе сборной Словении шайбы забросили Матиц Терек (29‑я минута), Марцел Махковец (48), Жан Езовшек (52), а Ян Дрозг оформил дубль (31 и 40).

У сборной Италии единственный гол на счету Фила Пьетрониро (23).

По итогам семи матчей сборная Италии набрала всего одно очко и заняла последнюю строчку в турнирной таблице группы B.

Сборная Словении с шестью очками занимает шестое место в таблице. Чтобы сохранить место в элитном дивизионе, итальянцам было необходимо одержать победу над словенцами в основное время.

Между тем сборная Латвии победила команду США со счетом 4:2.

Кроме того, сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф соревнований, обыграв сборную Чехии со счетом 4:1.