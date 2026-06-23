Норвегия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2026 впервые с 1998 года

Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал на ЧМ-2026 Норвегия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ-2026 впервые с 1998 года

Москва23 июн Вести.Сборная Норвегии обыграла Сенегал в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в американском Ист-Ратерфорде завершилась со счетом 3:2.

Защитник норвежской сборной Маркус Педерсен открыл счет в конце первого тайма, а во втором тайме дубль оформил Эрлинг Холанд. У Сенегала двумя мячами отличился Исмаила Сарр.

В активе Холанда четыре гола на ЧМ-2026, как и у французского форварда Килиана Мбаппе. Список лучших бомбардиров мундиаля возглавляет аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший пять мячей.

Норвежская национальная команда впервые с 1998 года дошла до стадии плей-офф на чемпионате мира. Тогда норвежцы проиграли Италии в 1/8 финала со счетом 1:0.

Накануне место в 1/16 финала мундиаля также гарантировали себе сборные Франции и Аргентины.