Москва23 июнВести.Сборная Норвегии обыграла Сенегал в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в американском Ист-Ратерфорде завершилась со счетом 3:2.
Защитник норвежской сборной Маркус Педерсен открыл счет в конце первого тайма, а во втором тайме дубль оформил Эрлинг Холанд. У Сенегала двумя мячами отличился Исмаила Сарр.
В активе Холанда четыре гола на ЧМ-2026, как и у французского форварда Килиана Мбаппе. Список лучших бомбардиров мундиаля возглавляет аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший пять мячей.
Норвежская национальная команда впервые с 1998 года дошла до стадии плей-офф на чемпионате мира. Тогда норвежцы проиграли Италии в 1/8 финала со счетом 1:0.
Накануне место в 1/16 финала мундиаля также гарантировали себе сборные Франции и Аргентины.