Сенегал победил Ирак со счетом 5:0 на ЧМ-2026 Сенегал разгромил Ирак в матче ЧМ-2026

Москва27 июн Вести.Сборная Сенегала одержала крупную победу над командой Ирака в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Торонто (Канада) завершилась со счетом 5:0.

У африканцев дублем отличился Пап Гуйе, по одному голу забили Хабиб Диарра, Исмаила Сарр и Илиман Ндиай.

Сенегальская национальная команда с тремя очками заняла третье место в группе I, Ирак замкнул квартет. Первое место заняла Франция, в активе которой девять очков, а на втором расположилась команда Норвегии с шестью очками.

Французская сборная обыграла норвежскую команду в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Нападающий сборной Франции Усман Дембеле отличился тремя забитыми мячами в первом тайме матча.