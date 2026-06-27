Франция разгромила Норвегию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места

Сборная Франции обыграла команду Норвегии на ЧМ-2026 Франция разгромила Норвегию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места

Москва27 июн Вести.Сборная Франции обыграла национальную команду Норвегии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Фоксборо (США) завершилась со счетом 4:1.

Французский нападающий Усман Дембеле на 7-й минуте открыл счет в матче, а на 20-й минуте удвоил преимущество французов. На 21-й минуте гол забил норвежский полузащитник Тело Осгор. На 32-й минуте Дембеле забил свой третий мяч в этой игре, а на 90+4-й Дезире Дуэ довел счет до разгромного.

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками заняла первую строчку в группе I, Норвегия с шестью очками расположилась на втором месте. Футболисты норвежской национальной команды на первом этапе плей-офф встретятся со сборной Кот-д'Ивуара, соперник французов станет известен позднее.