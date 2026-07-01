Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дубль Мбаппе помог сборной Франции разгромить команду Швеции на ЧМ-2026 Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Москва1 июл Вести.Сборная Франции одержала крупную победу над национальной командой Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Нью-Йорке (США) завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче на 45-й минуте открыл нападающий французской сборной Килиан Мбаппе. Вингер Брадли Барколя на 53-й минуте удвоил преимущество двукратных чемпионов мира, а на 74-й минуте Мбаппе забил свой второй гол в матче.

Всего у 27-летнего форварда 18 голов на мировых первенствах. По этому показателю Мбаппе уступает лишь капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, в активе которого 19 забитых мячей.

В 1/8 финала ЧМ-2026 французы встретятся с парагвайцами, которые обыграли сборную Германии.