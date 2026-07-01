Мбаппе обогнал Клозе и вышел на второе место по голам в истории чемпионатов мира Мбаппе обогнал Клозе, забив 17-й гол на чемпионатах мира

Москва1 июл Вести.Французский нападающий Килиан Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу, обогнав форварда сборной Германии Мирослава Клозе.

Он отличился в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против национальной команды Швеции. В активе Мбаппе 17 забитых мячей на мундиалях. По этому показателю он уступает только капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который забил 19 голов на мировых первенствах.

Всего у Мбаппе 5 голов на ЧМ-2026. Нападающий сборной Франции оформил дубль в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Ирака, а также забил два мяча в игре с Сенегалом.