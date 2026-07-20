Москва20 июлВести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года по футболу и оказался первым, кому удалось стать лучшим в этом амплуа сразу на двух мировых первенствах — нынешнем и в 2022 году.
По итогам восьми матчей ЧМ-2026 на счету француза 10 голов. Четыре года назад на мировом первенстве футболист отметился 8 забитыми мячами.
Ближайшим преследователем Мбаппе в списке бомбардиров является аргентинский форвард Лионель Месси, который поразил ворота соперника 9 раз, также выйдя на поле восемь раз.
Килиан Мбаппе стал первым за 56 лет игроком, который в рамках одного мундиаля забил больше 8 голов. Последним таким футболистом был нападающий сборной ФРГ Герд Мюллер.
Кроме того, 27-летний форвард "трехцветных" побил рекорд другого аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству сыгранных на чемпионатах мира матчей.
С 2024 года Мбаппе выступает за испанский "Реал", с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Франции футболист в 2018 году стал чемпионом мира, четыре года спустя — вице-чемпионом. Ему принадлежит рекорд по голам на мировых первенствах (22).