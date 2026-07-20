Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года стал Мбаппе

Мбаппе первым из футболистов стал лучшим бомбардиром сразу двух чемпионатов Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года стал Мбаппе

Москва20 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года по футболу и оказался первым, кому удалось стать лучшим в этом амплуа сразу на двух мировых первенствах — нынешнем и в 2022 году.

По итогам восьми матчей ЧМ-2026 на счету француза 10 голов. Четыре года назад на мировом первенстве футболист отметился 8 забитыми мячами.

Ближайшим преследователем Мбаппе в списке бомбардиров является аргентинский форвард Лионель Месси, который поразил ворота соперника 9 раз, также выйдя на поле восемь раз.

Килиан Мбаппе стал первым за 56 лет игроком, который в рамках одного мундиаля забил больше 8 голов. Последним таким футболистом был нападающий сборной ФРГ Герд Мюллер.

Кроме того, 27-летний форвард "трехцветных" побил рекорд другого аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству сыгранных на чемпионатах мира матчей.

С 2024 года Мбаппе выступает за испанский "Реал", с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Франции футболист в 2018 году стал чемпионом мира, четыре года спустя — вице-чемпионом. Ему принадлежит рекорд по голам на мировых первенствах (22).