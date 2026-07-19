Москва19 июлВести.Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе обошел аргентинского нападающего Диего Марадону по числу сыгранных на чемпионатах мира матчей.
Нового рубежа в своей карьере Мбаппе достиг, выйдя на поле в стартовом составе в матче за третье место чемпионата мира 2026 года против сборной Англии.
Эта игра стала для него 22-й на мировых первенствах и позволила занять восьмое место по этому показателю.
Мбаппе опережают только Лионель Месси (33 матча), Криштиану Роналду (27), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини, Лука Модрич и Мануэль Нойер (по 23 матча).
С 2024 года Мбаппе выступает за испанский "Реал", с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Франции футболист в 2018 году стал чемпионом мира, четыре года спустя — вице-чемпионом.
Ранее форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнялся с легендарным аргентинским нападающим по количеству забитых на мировых первенствах голов.