Мбаппе обогнал Марадону по количеству игр на чемпионатах мира по футболу

Раскрыто, какое достижение Марадоны на чемпионатах мира превзошел Мбаппе Мбаппе обогнал Марадону по количеству игр на чемпионатах мира по футболу

Москва19 июл Вести.Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе обошел аргентинского нападающего Диего Марадону по числу сыгранных на чемпионатах мира матчей.

Нового рубежа в своей карьере Мбаппе достиг, выйдя на поле в стартовом составе в матче за третье место чемпионата мира 2026 года против сборной Англии.

Эта игра стала для него 22-й на мировых первенствах и позволила занять восьмое место по этому показателю.

Мбаппе опережают только Лионель Месси (33 матча), Криштиану Роналду (27), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Паоло Мальдини, Лука Модрич и Мануэль Нойер (по 23 матча).

С 2024 года Мбаппе выступает за испанский "Реал", с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубка в сезоне 2024/25. В составе сборной Франции футболист в 2018 году стал чемпионом мира, четыре года спустя — вице-чемпионом.

Ранее форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку сравнялся с легендарным аргентинским нападающим по количеству забитых на мировых первенствах голов.