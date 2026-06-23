Мбаппе сравнялся с Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира, забив Ираку Мбаппе догнал Роналдо, забив 15-й гол на чемпионатах мира

Москва23 июн Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу. Он сравнялся по этому показателю с бразильцем Роналдо.

Мбаппе отметился забитым мячом в матче группового этапа ЧМ-2026 против команды Ирака. Он забил на 14-й минуте, открыв счет встречи.

У французского нападающего 15 голов на мундиалях. Его опережают Мирослав Клозе с 16 мячами и Лионель Месси, в активе которого 18 голов.

Накануне Месси забил два мяча в матче второго тура группового турнира ЧМ-2026 и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Встреча между сборной Аргентины и командой Австрии завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.