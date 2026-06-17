Мбаппе забил в ворота Сенегала и побил рекорд Пеле по числу мячей на ЧМ

Мбаппе побил рекорд Пеле по числу голов на чемпионатах мира Мбаппе забил в ворота Сенегала и побил рекорд Пеле по числу мячей на ЧМ

Москва17 июн Вести.Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе обошел легендарного бразильского футболиста Пеле по количеству голов на чемпионатах мира, забив в ворота команды Сенегала.

Форвард открыл счет во встрече с сенегальцами на 66-й минуте. Гол стал его 13-й мячом на мундиалях и позволил Мбаппе сравняться с двумя другими бомбардирами – своим соотечественником Жюстом Фонтеном и аргентинцем Лионелем Месси. Пеле за карьеру смог забить 12 голов на чемпионатах мира.

Впереди Мбаппе теперь только три футболиста – немец Герд Мюллер (14 голов), бразилец Роналдо (15) и рекордсмен, выступавший за сборную Германии, Мирослав Клозе (16).

Франция – самая дорогая команда нынешнего мундиаля с оценкой состава в 1,47 млрд евро. В группе I действующие вице-чемпионы мира сыграют с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Мбаппе является чемпионом мира 2018 года в составе французской сборной. На ЧМ-2022 в Катаре его команда дошла до финала, где в серии пенальти уступила Аргентине.