Мбаппе вышел в лидеры по результативным действиям на ЧМ-2026, обогнав Месси

Мбаппе превзошел Месси по числу результативных действий на ЧМ-2026 Мбаппе вышел в лидеры по результативным действиям на ЧМ-2026, обогнав Месси

Москва10 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в лидеры по количеству результативных действий на чемпионате мира по футболу 2026 года, пишет ТАСС.

Мбаппе забил гол и отдал результативную передачу в четвертьфинале против Марокко. Теперь в его активе 8 мячей и 3 результативных паса, что позволило ему обойти аргетинского форварда Лионеля Месси (8 мячей и 1 голевой пас). Позднее сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале со Швейцарией.

Французская сборная обыграла команду Марокко со счетом 2:0. В полуфинале мундиаля французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия.

Ранее Мбаппе рассказал о незабитом пенальти на ЧМ-2026.