Москва10 июлВести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел в лидеры по количеству результативных действий на чемпионате мира по футболу 2026 года, пишет ТАСС.
Мбаппе забил гол и отдал результативную передачу в четвертьфинале против Марокко. Теперь в его активе 8 мячей и 3 результативных паса, что позволило ему обойти аргетинского форварда Лионеля Месси (8 мячей и 1 голевой пас). Позднее сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале со Швейцарией.
Французская сборная обыграла команду Марокко со счетом 2:0. В полуфинале мундиаля французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия.
Ранее Мбаппе рассказал о незабитом пенальти на ЧМ-2026.