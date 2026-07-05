Мбаппе приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира

Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси по голам на ЧМ по футболу Мбаппе приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира

Москва5 июл Вести.Разрыв между нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе и капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира (ЧМ) по футболу сократился до одного гола.

Мбаппе открыл на 70-й минуте счет ударом с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ по футболу 2026 года (ЧМ-2026) между сборными Парагвая и Франции.

Теперь в активе Мбаппе числятся 19 забитых мячей на мундиалях.

Месси забил 20 голов на мировых первенствах. Накануне он отметился забитым мячом в матче 1/8 финала между сборными Аргентины и Кабо-Верде.