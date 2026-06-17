Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 – Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ

Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Сенегал на чемпионате мира Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 – Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ

Москва17 июн Вести.Сборная Франции начала чемпионат мира с победы, обыграв команду Сенегала со счетом 3:1 в матче первого тура группы I.

На 66-й минуте француз Килиан Мбаппе открыл счет в матче. Вышедший на замену на 80-й минуте Брэдли Барколя уже через две минуты после появления на поле удвоил преимущество вице-чемпионов мира.

В добавленное время сенегалец Ибрагим Мбайе сократил отставание, однако Мбаппе точным дальним ударом из-за линии штрафной установил окончательный счет во встрече – 3:1.

Забив свой 13-й гол на мундиалях Мбаппе обошел бразильскую легенду Пеле (12 мячей) и сравнялся с соотечественником Жюстом Фонтеном и аргентинцем Лионелем Месси.

Помимо этого, форвард "Реала" сравнялся с рекордсменом сборной Франции Оливье Жиру по числу голов в истории национальной команды. Нападающий Мбаппе оформил свой 57-й гол в 99-м матче. Столько же у Жиру, который сыграл за сборную 137 игр.

Во втором туре группы I французы сыграют с Ираком (23 июня), в третьем — с Норвегией (26 июня). Сенегал 23 июня встретится с Норвегией, а завершит групповой этап матчем с Ираком 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.