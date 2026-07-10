Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2026, обыграв команду Марокко Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Москва10 июл Вести.Сборная Франции победила национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Фоксборо (США) завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард французской сборной Килиан Мбаппе. На 66-й минуте нападающий "трехцветных" Усман Дембеле удвоил преимущество французов.

В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти. Этот промах стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.

В полуфинале 14 июля французы встретятся с победителем пары Испания — Бельгия.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Мундиаль, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.