Москва10 июлВести.Сборная Франции победила национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Фоксборо (США) завершилась со счетом 2:0.
Счет в матче на 60-й минуте открыл форвард французской сборной Килиан Мбаппе. На 66-й минуте нападающий "трехцветных" Усман Дембеле удвоил преимущество французов.
В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти. Этот промах стал для него первым в карьере на чемпионатах мира.
В полуфинале 14 июля французы встретятся с победителем пары Испания — Бельгия.
Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Мундиаль, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.