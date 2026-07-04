Сборная Марокко первой вышла в четвертьфинала ЧМ-2026 Сборная Марокко обыграла команду Канады в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Москва4 июл Вести.Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, уверенно обыграв команду Канады со счетом 3:0 в матче 1/8 финала, который прошел в Хьюстоне.

Дубль в составе марокканской команды оформил Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и 82-й минутах. Еще один мяч в компенсированное время забил Суфьян Рахими.

В четвертьфинале Марокко встретится с победителем пары Франция — Парагвай. Матч этой стадии турнира состоится 9 июля.

По итогам первого тайма встречи был зафиксирован необычный статистический факт: арбитр показал шесть желтых карточек, тогда как команды нанесли всего пять ударов по воротам. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира.

Для сборной Канады выход в 1/8 финала стал лучшим результатом в истории выступлений на мировых первенствах. Марокко, в свою очередь, продолжает успешное выступление после четвертого места на предыдущем чемпионате мира.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.