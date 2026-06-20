Москва20 июнВести.Сборная Марокко обыграла команду Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Фоксборо (США) закончилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 2-й минуте забил полузащитник национальной команды Марокко Исмаэль Сайбари. Это самый быстрый мяч, который игроки забивали на ЧМ-2026.
В 1-м туре сборная Шотландии победила Гаити со счетом 1:0, а команда Марокко сыграла вничью с Бразилией. В заключительном туре шотландцы встретятся с Бразилией, а марокканцы сыграют с Гаити.