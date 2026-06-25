Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ, обыграв команду Гаити со счетом 4:2 Сборная Марокко обыграла команду Гаити со счетом 4:2 и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Москва25 июн Вести.Сборная Марокко одержала победу над командой Гаити со счетом 4:2 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча соперников по группе С прошла в Атланте. Голы у марокканцев забили Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Джасим Ясин (89).

Первый мяч на 10-й минуте после удара пяткой гаитянина Ленни Жозефа в свои ворота срезал голкипер Марокко Яссин Буну. Также в составе сборной Гаити отличился Вильсон Изидор, поразивший ворота из-за пределов штрафной на 43-й минуте.

Изидор, ранее выступавший за московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", родился во Франции, однако в марте сменил спортивное гражданство на гаитянское, чтобы сыграть на чемпионате мира. Теперь на счету нападающего английского "Сандерленда" три гола в семи матчах за национальную команду, причем забитый Марокко мяч стал единственным для Гаити на нынешнем турнире, не считая автогола Буну.

Марокканцы имеют в активе семь очков, они заняли второе место в группе, завоевав место в 1/16 финала турнира. Гаитяне, для которых этот мундиаль стал вторым в истории, остались на последней, четвертой строчке, без очков и потеряли шансы на выход из группы еще во втором туре.

До этой встречи футболисты Марокко в матче с Шотландией забили самый быстрый гол ЧМ-2026.

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.