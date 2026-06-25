Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу

ЮАР обыграла Южную Корею 1:0 и впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Москва25 июн Вести.Сборная ЮАР одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и получила прямую путевку в плей-офф мундиаля.

Встреча соперников по группе А прошла в Мексике. Единственный мяч на 63-й минуте забил Тхапело Масеко и вывел южноафриканцев в первый в их истории плей-офф ЧМ.

В параллельной игре хозяева турнира мексиканцы разгромили сборную Чехии — 3:0.

В итоге Мексика с девятью очками заняла первое место в группе. ЮАР с четырьмя очками расположилась на втором, Южная Корея с тремя очками стала третьей, а замкнула таблицу Чехия с единственным очком.

На старте мирового первенства ЮАР уступила Мексике 0:2, та встреча запомнилась сразу тремя удалениями, два из которых пришлись на южноафриканцев. Во втором туре футболисты ЮАР сыграли с аутсайдером группы – Чехией – вничью.