Чехия проиграла Мексике 0:3 и покидает чемпионат мира по футболу

Мексика выходит с первой строчки в плей-офф ЧМ, а Чехия прощается с турниром Чехия проиграла Мексике 0:3 и покидает чемпионат мира по футболу

Москва25 июн Вести.Сборная Чехии по футболу уступила команде Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и завершила свое участие в турнире.

Встреча соперников группы A состоялась в Мехико. Голы у мексиканцев забили Матео Чавес (55-я минута) и Хулиан Киньонес (61), а окончательный счет был установлен Альваро Фидальго уже в компенсированное ко второму тайму время.

На 78-й минуте на поле вышел 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и стал первым голкипером, сыгравшим на шести мундиалях.

В параллельном сборная ЮАР победила Южную Корею 0:1 и впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

Одержав три победы в трех матчах группового этапа, Мексика с девятью очками заняла первое место в квартете. ЮАР с четырьмя очками расположилась на втором, Южная Корея с тремя очками стала третьей, а Чехия, набрав единственное очко, завершила выступление на ЧМ на четвертой строчке.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.