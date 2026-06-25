Москва25 июнВести.Сборная Чехии по футболу уступила команде Мексики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и завершила свое участие в турнире.
Встреча соперников группы A состоялась в Мехико. Голы у мексиканцев забили Матео Чавес (55-я минута) и Хулиан Киньонес (61), а окончательный счет был установлен Альваро Фидальго уже в компенсированное ко второму тайму время.
На 78-й минуте на поле вышел 40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и стал первым голкипером, сыгравшим на шести мундиалях.
В параллельном сборная ЮАР победила Южную Корею 0:1 и впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.
Одержав три победы в трех матчах группового этапа, Мексика с девятью очками заняла первое место в квартете. ЮАР с четырьмя очками расположилась на втором, Южная Корея с тремя очками стала третьей, а Чехия, набрав единственное очко, завершила выступление на ЧМ на четвертой строчке.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.