В Мехико стартовал чемпионат мира по футболу

В Мексике стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года В Мехико стартовал чемпионат мира по футболу

Москва12 июн Вести.Чемпионат мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026), который пройдет в США, Мексике и Канаде до 19 июля, стартовал на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Латиноамериканская певица Шакира выступила на торжественной церемонии открытия ЧМ-2026. В концертную программу вошло, в том числе, выступление знаменитого тенора Андреа Бочелли.

Матч-открытие прошел между сборными Мексики и ЮАР. Мексиканская национальная команда одержала победу со счетом 2:0. Первый гол на турнире забил Хулиан Киньонес.

В матче открытия показано три красные карточки: удалены два игрока сборной ЮАР, а также капитан мексиканской команды Сесар Монтес.

В ЧМ-2026 принимают участие 48 национальных команд, разбитых на 12 групп. Сборные США, Канады и Мексики освобождены от отбора как принимающие стороны, а остальные команды завоевали путевки через отборные матчи.