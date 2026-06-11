В Мехико на стадионе "Ацтека" состоялась церемония открытия чемпионата мира Сальма Хайек, Шакира и Андреа Бочелли приняли участие в грандиозном открытии ЧМ

Москва11 июн Вести.На 87,5-тысячном стадионе "Ацтека" в столице Мексики состоялась торжественная церемония открытия 23-го чемпионата мира по футболу 2026 года. Сразу после завершения шоу-программы на поле вышли сборные Мексики и ЮАР, открывшие спортивную часть турнира.

Ведущей масштабного шоу выступила известная мексиканская актриса Сальма Хайек. Под торжественное музыкальное сопровождение по полю пронесли флаги всех 48 стран-участниц соревнований. Главным музыкальным событием вечера стало исполнение официальной песни турнира "DNA" итальянским оперным певцом Андреа Бочелли совместно с американской рэп-исполнительницей Megan Thee Stallion, французским диджеем Давидом Гетта и южнокорейской певицей Ejae. Ещё один официальный гимн мундиаля под названием "Dai Dai" представили колумбийская звезда Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy.

Зрители на трибунах также увидели колоритное представление в мексиканском стиле с участием танцоров в золотых и серебряных костюмах и выступления популярных артистов, среди которых были J Balvin, Tyla и группа Mana. На поле была установлена гигантская фигура Кубка мира ФИФА, а публику на стадионе дополнительно развлекали две ростовые фигуры лабубу — популярных игрушек в виде зубастых монстров, державших в руках бутафорский трофей.

Поскольку ЧМ-2026 совместно принимают три государства, организаторы запланировали три отдельные церемонии открытия. Вторая пройдёт 12 июня в Торонто перед матчем Канады и Боснии и Герцеговины, а третья состоится в тот же день в Лос-Анджелесе перед игрой сборных США и Парагвая. Турнир 2026 года уже вошёл в историю как первый чемпионат с участием 48 команд, а также как первое первенство, проходящее одновременно в трёх странах. Кроме того, на этом турнире дебютируют сборные Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.