Москва11 июн Вести.Чемпионат мира по футболу будет "великим" событием. Соединенные Штаты небывало обогатятся за счет этих соревнований. Такое мнение ИС "Вести" выразил писатель-документалист, журналист, историк спецслужб Николай Долгополов.

По его словам, за всего годы футбольного соперничества не было такого крупнейшего мирового сбора. Как подчеркнул Долгополов, США значительнее всего вложились в проведение соревнований.

Вот это просто поражает и удивляет. Вы знаете, никто вообще не брался за проведение этого чемпионата. И только вот США, Канада, Мексика поделили это на троих, но весьма условно, потому что все основные матчи, включая финал, будут именно в Штатах. И они взвалили на себя такую финансовую ношу. И тем не менее, я уверен… будет огромная прибыль. Прибыль будет небывалая. И все затраты будут абсолютно оправданные полагает эксперт

Долгополов провел параллель с чемпионатом мира в России в 2018 году. По словам журналиста, чистая прибыль страны составила порядка 3,5 миллиарда долларов.

Долгополов пояснил, что страны-организаторы чемпионата получают доход за счет болельщиков и рекламы.

Любое соревнование, если оно не соревнование по какому-то совсем убогому виду спорта, выдуманному, оно привлекает болельщиков, телевидение, спонсоров. Оно привлекает людей, которые хотят вложиться в рекламу на этом чемпионате добавил он

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня и продлится до 19 июля. В соревнованиях впервые примут участие 48 команд. Турнир состоится в трех странах – США, Канаде и Мексике.