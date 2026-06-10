"Мундиаль звучит гордо, но": Губерниев объяснил эмоции перед ЧМ-2026 по футболу Губерниев о ЧМ-2026 по футболу: ощущение праздника отсутствует

Москва10 июн Вести.Ощущение праздника перед чемпионатом мира по футболу, который начнется 11 июня в США, отсутствует. Об этом ИС "Вести" заявил телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В любом случае ощущение праздника на данный момент по большому счету отсутствует. А ведь это мундиаль, мундиаль звучит гордо. Но посмотрим, что будет, может быть, в тот момент, когда начнется серия плей-офф заявил он

По словам Губерниева вопросы вызывают условия и требования, которые выдвигают американцы командам.

Очень не хочется думать и говорить, что есть команды, так сказать, первого сорта или команды, скажем, второго сорта. Но, опять же, большие турниры, которые проводят большие страны, отношения-то должно быть одинаковые ко всем. Это, собственно, философия принципа честной игры… Посмотрим, чем закончатся вот эти американские, канадские, мексиканские футбольные страсти сказал он

Чемпионат мира по футболу в США стартует 11 июня. Игры примут 11 городов США, три мексиканских города и два канадских.