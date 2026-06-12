Москва12 июн Вести.У чемпионата мира по футболу 2026 года есть особенность. Она заключается в том, что страна-хозяйка принимает матчи сборной, со страной которой находится фактически в состоянии войны. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Речь идет о команде Ирана. Их матчи группового этапа пройдут на американских стадионах, отметил он.

Главная странность начавшегося ЧМ в том, что впервые в истории на территории страны-хозяйки будет играть команда государства, которое с ней находится в фактическом состоянии войны. То есть Ирана, матчи сборной которого пройдут в Сиэтле и Лос-Анджелесе. Полная фантасмагория. сказал Богданов

Стартовый матч сборная Ирана сыграет против команды из Новой Зеландии 15 июня.

Первенство стартует 11 июня и продлится до 19 июля на аренах сразу трех государств - США, Мексики и Канады. Формат расширен до рекордных 48 участников, распределенных по 12 группам.