Москва12 июнВести.У чемпионата мира по футболу 2026 года есть особенность. Она заключается в том, что страна-хозяйка принимает матчи сборной, со страной которой находится фактически в состоянии войны. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Речь идет о команде Ирана. Их матчи группового этапа пройдут на американских стадионах, отметил он.
Главная странность начавшегося ЧМ в том, что впервые в истории на территории страны-хозяйки будет играть команда государства, которое с ней находится в фактическом состоянии войны. То есть Ирана, матчи сборной которого пройдут в Сиэтле и Лос-Анджелесе. Полная фантасмагория.сказал Богданов
Стартовый матч сборная Ирана сыграет против команды из Новой Зеландии 15 июня.
Первенство стартует 11 июня и продлится до 19 июля на аренах сразу трех государств - США, Мексики и Канады. Формат расширен до рекордных 48 участников, распределенных по 12 группам.