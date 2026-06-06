США отказали 15 членам делегации Ирана в получении виз на чемпионат мира

Часть делегации Ирана осталась без виз США для чемпионата мира-2026 по футболу США отказали 15 членам делегации Ирана в получении виз на чемпионат мира

Москва6 июн Вести.Вокруг иранской сборной по футболу возникла скандальная ситуация. Часть ее делегации не смогла получить визы для въезда в Соединенные Штаты Америки.

Об этом в соцсети X сообщило посольство Ирана в Турции, где команда проводит тренировочный сбор в преддверии турнира.

Почему вы не говорите, что в выдаче виз было отказано значительной части руководства и тренерского штаба…? говорится в публикации

По информации корреспондента иранского телеканала IRIB, визы не получили 15 членов делегации Исламской Республики. Среди них менеджер сборной Махди Мохаммаднаби, генеральный секретарь Федерации футбола Хедаят Момбини и исполнительнй директор национальной команды Махди Харати.

Изначально иранцы должны были проживать во время турнира в американском штате Аризона. Из-за конфликта на Ближнем Востоке их тренировочную базу перенесли в Мексику.

На групповом этапе иранские футболисты встретятся с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. В соревнованиях впервые примут участие 48 команд. Турнир состоится в трех странах – США, Канаде и Мексике.