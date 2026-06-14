Четыре члена делегации сборной Ирана успешно оспорили невыдачу виз в США Четверо членов делегации сборной Ирана по футболу получили визы США на ЧМ

Москва14 июн Вести.Четыре представители делегации сборной Ирана успешно оспорили отказ в выдаче американской визы и получили право въезда в страну на чемпионат мира по футболу, сообщает BBC.

Визы получили среди прочих аналитик из технического персонала команды и два сотрудника международного отдела Федерации футбола Ирана. Еще 11 членов делегации подали повторное заявление на получение американских виз по прибытии в Мексику, где у команды тренировочная база.

Также отмечается, что еще шесть заявителей получили повторный отказ. В том числе - глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Сборная Ирана должна провести все три матча группового этапа на территории США - две игры в Инглвуде и одну в Сиэтле. Изначально тренировочная база команды должна была быть в штате Аризона, но из-за вооруженного конфликта Ирана против США и Израиля футбольная федерация обратилась в ФИФА и получила разрешение на переезд в Мексику.

Из-за визовых проблем иранские футболисты должны будут покидать территорию США сразу после каждого матча. В Инглвуде иранцы сыграют со сборными Новой Зеландии и Бельгии, в Сиэтле - против команды Египта.