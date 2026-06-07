В ФФИ прокомментировали отказ США в визах представителям Ирана на ЧМ-2026

ФФИ: отказ США в выдаче виз делегации Ирана создает неравные условия на ЧМ-2026 В ФФИ прокомментировали отказ США в визах представителям Ирана на ЧМ-2026

Москва7 июн Вести.Соединенные Штаты создали неравную, дискриминационную обстановку на чемпионате мира по футболу, отказав в выдаче виз членам делегации национальной сборной Ирана. Об этом сообщила Федерация футбола Ирана (ФФИ), ее заявление приводит агентство Fars.

В ФФИ отметили, что отказ в выдаче виз некоторым членам делегации иранской сборной "носит злонамеренный и чисто политический характер".

Хозяева создали дискриминационную и неравную обстановку, проявляя целенаправленное и дискриминационное поведение по отношению к иранской национальной футбольной команде, что является наихудшей из возможных форм политического вмешательства в спорт сказано в сообщении

Федерация футбола Ирана сообщила, что направила соответствующий запрос в ФИФА. По позиции иранской стороны, ФИФА обязана содействовать в оформлении виз для оставшихся членов иранской делегации.

Ранее стало известно, что часть делегации иранской сборной по футболу не смогла получить визы для въезда в Соединенные Штаты Америки, где будет проходить чемпионат мира-2026.

До этого госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что власти Соединенных Штатов будут внимательно следить, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года со сборной Ирана не приехали люди, которые не имеют никакого отношения к спорту.