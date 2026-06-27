Капитан Ирана Мехди Тареми обвинил ФИФА в предвзятости и срыве логистики Мехди Тареми: сборная Ирана столкнулась с несправедливым отношением на ЧМ-2026

Москва27 июн Вести.Капитан сборной Ирана Мехди Тареми выступил с резкой критикой Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с тем, как была организована работа его команды на Чемпионате мира 2026 года. Нападающий назвал турнир "катастрофическим" и заявил о системной несправедливости по отношению к иранской делегации.

В разговоре с журналистами Тареми подчеркнул, что организаторы не справились с решением элементарных вопросов с самого начала. Он обратил внимание, что многим сотрудникам обслуживающего персонала иранской сборной было отказано в американских визах, тогда как другие команды получили полную логистическую поддержку. Особое возмущение у капитана вызвали перелеты: бесконечные переезды между Сиэтлом и Тихуаной лишили команду возможности полноценно восстанавливаться.

Ранее Федерация футбола Ирана (ФФИ) также отмечала, что Соединенные Штаты создали неравную, дискриминационную обстановку на чемпионате мира по футболу, отказав в выдаче виз членам делегации национальной сборной Ирана.