Тренер Ирана: проблемы с логистикой и визами помешали подготовке команды

Тренер сборной Ирана заявил о влиянии ограничений США на матч с Бельгией Тренер Ирана: проблемы с логистикой и визами помешали подготовке команды

Москва22 июн Вести.Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои заявил, что условия пребывания команды в США повлияли на результат матча чемпионата мира против Бельгии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, могла ли иранская сборная показать более сильную игру при иных условиях, наставник команды выразил уверенность, что разница была бы существенной.

Была бы большая разница сказал Галенои на пресс-конференции после матча

По его словам, из-за ограничений со стороны американских властей команда столкнулась с трудностями в подготовке и проведении тренировочного процесса.

У нас нет контроля над условиями. Конечно, это влияет. Нынешние условия повлияли подчеркнул тренер

Ранее Федерация футбола Ирана заявляла о намерении обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с ограничениями, введенными для национальной команды во время чемпионата мира.

Как сообщал посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде, иранской сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней. После каждого матча команда вынуждена покидать страну.

После встречи первого тура против Новой Зеландии, завершившейся со счетом 2:2, Галенои рассказывал, что сборной не разрешили прилететь в Лос-Анджелес за два дня до игры и остаться там после матча, из-за чего футболисты были вынуждены вернуться в Мексику сразу после финального свистка.

По данным иранских СМИ, аналогичные ограничения действовали и перед матчем с Бельгией.

В Федерации футбола Ирана считают, что подобные меры противоречат принципу равных условий для всех участников турнира и негативно отражаются на подготовке команды.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.