Иранская сборная покинула США сразу после окончания матча с Новой Зеландией Сборная Ирана покинула США сразу после окончания матча ЧМ с Новой Зеландией

Москва16 июн Вести.Сборная Ирана улетела из США сразу после матча первого тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Новой Зеландией (2:2). Об этом сообщил журналист Ромен Молина в соцсети X.

Ранее планировалось, что иранцы переночуют в Лос-Анджелесе и на следующий день после тренировки отправятся в Мексику. Однако сборная незамедлительно покинула пределы страны.

Сообщалось, что после первого матча команды на чемпионате мира президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана и поблагодарил игроков.