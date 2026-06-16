Москва16 июнВести.Сборная Ирана улетела из США сразу после матча первого тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Новой Зеландией (2:2). Об этом сообщил журналист Ромен Молина в соцсети X.
Ранее планировалось, что иранцы переночуют в Лос-Анджелесе и на следующий день после тренировки отправятся в Мексику. Однако сборная незамедлительно покинула пределы страны.
Сообщалось, что после первого матча команды на чемпионате мира президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана и поблагодарил игроков.