Москва16 июн Вести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира и обратился к игрокам, сообщает телеканал RMC Sport.

Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но у вас еще два матча, и в этих двух играх вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо