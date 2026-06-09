Инфантино не стал отвечать на вопрос о снятии санкций с российских футболистов

Президент ФИФА ловко ушел от вопроса о возвращении российских футболистов Инфантино не стал отвечать на вопрос о снятии санкций с российских футболистов

Москва9 июн Вести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова о возвращении российской сборной в мировой футбол.

На кадрах, опубликованных Богдановым в Telegram, видно, как Инфантино здоровается с российским журналистом и сразу же уходит, не дослушав вопрос корреспондента. Вслед только посылает воздушный поцелуй и говорит: "Я вас люблю".

Президент ФИФА Джанни Инфантино сейчас очень боится вопросов. Причем, любых. Но привет передает. Надеюсь, что российским болельщикам. Ведь он вроде бы против отстранения нашей сборной. Или нет? написал Богданов под видео

В США, Канаду и Мексику начали пребывать национальные команды для участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир уже начался с нескольких скандальных ситуаций. Так, часть делегации Ирана осталась без виз США, а лучшему африканскому арбитру из Сомали было отказано в разрешении на въезд в США.