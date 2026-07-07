"Пойманный за воротник": Богданов подозревает Инфантино во лжи Богданов рассказал, как раскрыли ложь Инфантино о независимости ФИФА

Москва7 июл Вести."Пойманный за воротник" глава ФИФА (Международной федерации футбола) Джанни Инфантино пытается выкрутиться, утверждая, что организация самостоятельно приняла решение об отмене дисквалификации игрока в сборной США, без помощи американского лидера Дональда Трампа. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что также независимо ФИФА отстранила и сборную России в 2022 году. Разница в этих двух случаях лишь в том, что имена звонивших Инфантино до сих пор остались неизвестны.

Пойманный за воротник Инфантино рассказывает, что FIFA самостоятельно приняла решение об отмене дисквалификации американского (Фоларина) Балогана. Мол, Трамп звонил, но это ничего не изменило. Да, конечно. Также "независимо" 28 февраля 2022 года мировые и европейские бюрократы отстранили и сборную России. Разница лишь в том, что имен звонивших тогда Инфантино мы не знаем пояснил Богданов

Журналист также рассказал, что произойдет, если сборная США встретиться с Испанией в четверть финале Чемпионата мира по футболу.