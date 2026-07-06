Москва6 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) утверждает, что решение отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира 2026 года было принято независимой комиссией. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, сразу после завершения матча 1/16 финала между сборными США и Боснии и Герцеговины, президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино. Во время разговора он поинтересовался, на каких основаниях Балогана отстранили от участия в следующей игре. Как отмечает Politico, Инфантино внимательно выслушал Трампа, однако не давал никаких обещаний относительно возможного решения.

При этом в ФИФА не стали комментировать сообщения о разговоре Трампа с Инфантино. В организации подчеркнули, что решение приостановить дисквалификацию Балогана принял независимый дисциплинарный комитет, состоящий из 18 человек.

Politico также обращает внимание, что ФИФА не опубликовала отчет по итогам заседания комитета, хотя в предыдущих подобных случаях такие документы обнародовались.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА сняла дисквалификацию с Балогана после обращения Белого дома к Джанни Инфантино. Футболиста удалили за грубую игру в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку.

Позже Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации игрока.