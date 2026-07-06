УЕФА готов выступить против ФИФА по делу об отмене красной карточки Балогана УЕФА выступит в поддержку сборной Бельгии после отмены отстранения Балогана

Москва6 июл Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен выступить с заявлением против решения Международной федерации футбола (ФИФА) по отмене красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, сообщает Politico со ссылкой на источники в руководстве УЕФА.

Заявление союза должно быть опубликовано в понедельник, 6 июля. УЕФА намерен выступить в поддержку Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBFV), ранее осудившей решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогана, благодаря которому он сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против бельгийской сборной.

Балоган был удален с поле в игре 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) за грубое нарушение правил. Он нанес удар шипами сзади в ногу защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу.

Однако после дисциплинарный комитет ФИФА, сославшись на одну из статей регламента, приостановил дисквалификацию американского форварда, что дало ему право сыграть с бельгийцами в матче 1/8 финала. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за то, что она "исправила большую несправедливость".

Матч сборных Бельгии и США пройдет в Сиэтле в ночь на 7 июля и начнется в 03:00 мск.