Трамп поблагодарил ФИФА за отмену дисквалификации Баголуна на ЧМ-2026

Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Баголуна на ЧМ-2026 Трамп поблагодарил ФИФА за отмену дисквалификации Баголуна на ЧМ-2026

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп поблагодарил в соцсети Truth Social Международную федерацию футбола (ФИФА) за приостановку дисквалификации нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогуна.

Футболист допущен к участию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) против команды Бельгии.

Балогун удален за грубую игру в матче 1/16 финала, когда сборная США играла с командой Боснии и Герцеговины.

Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила вопиющую несправедливость отметил Трамп

Игра между сборными США и Бельгии состоится 6 июля. Победитель выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой пары Испания - Португалия.

ФИФА 5 июля отменила дисквалификацию Балогуна после обращения Белого дома к главе ФИФА Джанни Инфантино.

Между тем Королевская бельгийская футбольная ассоциация (Royal Belgian Football Association, RBFA) с удивлением восприняла решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна.

По мнению ассоциации, решение ФИФА противоречит положениям регламента ЧМ-2026.