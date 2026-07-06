Москва6 июлВести.Президент США Дональд Трамп поблагодарил в соцсети Truth Social Международную федерацию футбола (ФИФА) за приостановку дисквалификации нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогуна.
Футболист допущен к участию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026) против команды Бельгии.
Балогун удален за грубую игру в матче 1/16 финала, когда сборная США играла с командой Боснии и Герцеговины.
Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила вопиющую несправедливостьотметил Трамп
Игра между сборными США и Бельгии состоится 6 июля. Победитель выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой пары Испания - Португалия.
ФИФА 5 июля отменила дисквалификацию Балогуна после обращения Белого дома к главе ФИФА Джанни Инфантино.
Между тем Королевская бельгийская футбольная ассоциация (Royal Belgian Football Association, RBFA) с удивлением восприняла решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна.
По мнению ассоциации, решение ФИФА противоречит положениям регламента ЧМ-2026.