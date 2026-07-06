СМИ узнали, кто инициировал приостановку красной карточки Балогана Глава рабочей группы по ЧМ-2026 стоял за приостановкой красной карточки Балогана

Москва6 июл Вести.Глава рабочей группы США по подготовке чемпионата мира-2026 по футболу Эндрю Джулиани был инициатором приостановки действия красной карточки для игрока американской сборной Фоларина Балогана, пишет Politico.

Речь идет о матче США – Босния и Герцеговина в 1/16 финала ЧМ-2026, который прошел 1 июля. На 64-й минуте игры Балоган наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича, за что судья предъявил ему красную карточку и удалил с поля. 4 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие карточки американского футболиста с испытательным сроком на год, поэтому он сможет сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии.

Джулиани сразу предупредил [президента США Дональда] Трампа о наказании для Балогана... К вечеру среды Белый дом взял на себя обязательство принять меры в связи с красной карточкой Балогана, которую некоторые футбольные аналитики сочли суровым наказанием за нарушение говорится в публикации

Авторы статьи добавили, что Джулиани, глава американского Минторга Говард Латник и представители американской ассоциации по футболу сразу после предъявления карточки начали придумывать планы по отмене решения судьи. В частности, они пытались найти противоречивые моменты в биографии арбитра, чтобы использовать их в качестве аргументов.

Ранее стало известно, что Иран пожалуется в ФИФА за выбор США как страны – хозяйки чемпионата мира по футболу-2026 из-за ограничений, которые Соединенные Штаты наложили на сборную Исламской Республики.