Турция взяла верх над США со счетом 3:2 на чемпионате мира по футболу

США проиграли Турции 2:3, но вышли в плей-офф ЧМ по футболу Турция взяла верх над США со счетом 3:2 на чемпионате мира по футболу

Москва26 июн Вести.Сборная Турции одержала победу над командой США в поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч группы D состоялся в Лос-Анджелесе и завершился со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. За победителей мячи провели Арда Гюлер (10-я минута), Оркун Кёкчю (31) и Каан Айхан (90+8). У сборной США отличились Остон Трасти (3) и Себастьян Берхалтер (49).

Гюлер, которому на момент гола было 21 год и 120 дней, стал самым молодым футболистом в истории сборной Турции, забившим на чемпионате мира. Он побил рекорд полузащитника Эмре Белезоглу (21 год и 275 дней), поразившего ворота сборной Коста-Рики на первенстве 2002 года.

Команда США, набравшая 6 очков и ранее уже гарантировавшая себе первое место в группе и выход в плей-офф домашнего чемпионата, потерпела первое поражение на турнире. Турция (3 очка), лишившаяся шансов на продолжение борьбы еще после второго тура, выиграла свой первый матч на мировом первенстве 2026 года и осталась на последней, четвертой строчке в группе.

В 1/16 финала сборная США сыграет со сборной Боснии и Герцеговины - встреча пройдет 1 июля в Сан-Франциско.