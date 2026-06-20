Москва20 июнВести.Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Сиэтле (США) закончилась со счетом 2:0.
Команда США, набрав в двух матчах шесть очков, досрочно гарантировала себе выход в плей-офф мундиаля.
Защитник национальной команды Австралии Кэмерон Берджесс на 11-й минуте забил автогол. Американский футболист Алекс Фримен на 44-й минуте удвоил преимущество США.
Сборная США ранее уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу, разгромив команду Парагвая.
Между тем сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала ЧМ-2026, обыграв команду Южной Кореи.