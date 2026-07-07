Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 4:1

Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала ЧМ по футболу Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 4:1

Москва7 июл Вести.Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 со счетом 4:1.

Среди бельгийцев дублем отличился Шарль де Кетеларе, поразивший ворота соперника на 9-й и 33-й минутах. Еще по голу забили Ханс Ванакен (57-я минута) и Ромелу Лукаку, установивший окончательный счет на третьей добавленной минуте второго тайма (90+3). Единственный гол в американской команде оформил Малик Тилльман на 31-й минуте.

Таким образом, сборная США стала последней из трех стран-хозяек мирового первенства, покинувши турнир на стадии 1/8 финала. Ранее аналогичный путь завершили команды Канады и Мексики.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бельгии встретится с действующими чемпионами Европы — командой Испании. Игра запланирована на 10 июля.

Ранее сборная Испании по футболу победила команду Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ-2026) и стала четвертьфиналистом этого турнира.