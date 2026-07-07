Сборная Испании после победы над португальцами вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Португалии и стала четвертьфиналистом ЧМ-2026 Сборная Испании после победы над португальцами вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Москва7 июл Вести.Сборная Испании по футболу обыграла команду Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ-2026) и стала четвертьфиналистом этого турнира.

Матч прошел в американском городе Арлингтон (штат Техас).

Единственный гол, забитый на первой добавленной ко второму тайму минуте, — на счету полузащитника Микеля Мерино.

Беспроигрышная серия сборной Испании в основное время теперь составляет 36 матчей.

В 1/4 финала, куда испанская команда вышла впервые за последние 16 лет, она сыграет против победителя матча между сборными США и Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.

Национальная сборная Испании единственный раз в истории стала чемпионом мира в 2010 году.

Через 4 года после этого испанцы не смогли выйти из группы, а на двух последующих турнирах завершили борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв в серии пенальти сначала сборной России, а затем — команде Марокко.

В свою очередь, лучшим результатом португальских футболистов на мировых первенствах является бронза, завоеванная ими на чемпионате мира 1966 года.

В другом матче матча 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Франции одержала победу над командой Парагвая со счетом 1:0.