Испания одержала разгромную победу над Саудовской Аравией на ЧМ-2026 Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию на футбольном чемпионате мира

Москва21 июн Вести.Футбольная сборная Испании одержала разгромную победу на чемпионате мира-2026. В воскресенье испанцы встречались с Саудовской Аравией и забили ей четыре безответных гола.

Их авторами стали Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Автором еще одного забитого гола стал Хассан Аль-Тамбакти – саудовский футболист, отправивший мяч в свои ворота.

Итог встречи - 4:0 в пользу Испании.

Для подопечных Луиса де ла Фуэнты эта победа стала первой в рамках американского чемпионата мира. Теперь с 4 очками они занимают первую строчку.

Саудовская Аравия осталась с одним баллом. Также по одному очку у Кабо-Верде и Уругвая, которым, впрочем, еще предстоит сыграть очный матч второго тура.