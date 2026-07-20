Ферран Торрес вывел Испанию вперед в финале Чемпионата мира по футболу 2026

Сборная Испании открыла счет в финальном матче чемпионата мира Ферран Торрес вывел Испанию вперед в финале Чемпионата мира по футболу 2026

Москва20 июл Вести.Сборная Испании добилась прорыва в финальном матче Чемпионата мира по футболу 2026 года, открыв счет в поединке против команды Аргентины.

Встреча проходит на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Первый и пока единственный гол в ворота соперника на 106-й минуте, уже в дополнительное время, отправил полузащитник Ферран Торрес. Этот мяч вывел испанскую команду вперед в решающем противостоянии за главный трофей мирового футбольного первенства.

Сборная Аргентины является трехкратным обладателем Кубка мира и действующим победителем турнира, завоевавшим титул на предыдущем чемпионате. Испанцы, в свою очередь, завоевали трофей лишь однажды, в 2010 году.

Ранее аргентинский футболист, полузащитник национальной сборной Энцо Фернандес был удален с поля после полученной в ЧМ-2026 красной карточки.