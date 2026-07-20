Москва20 июл Вести.Аргентинский футболист, полузащитник национальной сборной Энцо Фернандес был удален с поля после полученной в финальном матче чемпионата мира (ЧМ-2026) красной карточки.

Инцидент произошел на третьей добавленной минуте к второму тайму после второй желтой карточки.

Основное время игры между Аргентиной и Испанией завершилось со счетом 0:0.

До Фернандеса последним футболистом, получившим красную карточку в финале мирового первенства, был нидерландец Джон Хейтинга в 2010 году. Также в истории финалов чемпионатов мира удаления получали аргентинцы Педро Монон и Густево Дезотти (оба в 1990 году), а также французы Марсель Десайи (1998) и Зинедин Зидан (2006).