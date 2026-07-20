ФИФА откроет расследование по поводу поведения сборной Аргентины после финала ЧМ

ФИФА начнет расследование по поводу поведения сборной Аргентины после финала ЧМ ФИФА откроет расследование по поводу поведения сборной Аргентины после финала ЧМ

Москва20 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) собирается провести расследование по поводу действий участников сборной Аргентины после финала чемпионата мира, когда аргентинцы проиграли испанцам. Информацию об этом распространил телеканал Sky Sports.

Матч состоялся 19 июля в Нью-Йорке. Испания в дополнительное время со счетом 1:0 победила Аргентину. Однако после финального свистка полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес схватил за шею защитника испанской сборной Эрика Гарсию, а потом уложил полузащитника Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Леандро Паредесу показали красную карточку.

Кроме того, аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанской команды Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Аяла попытался ударить испанского футболиста Дани Ольмо.

Помимо этого, когда испанская сборная получала трофей, игроки команды Аргентины повернулись спиной к пьедесталу.

Ранее жители Аргентины в интервью ИС "Вести" поделились эмоциями после финала чемпионата мира по футболу.