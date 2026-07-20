Месси признал превосходство сборной Испании в финале чемпионата мира Месси заявил, что Аргентина объективно хуже Испании сыграла в финале ЧМ-2026

Москва20 июл Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что в финале чемпионата мира по футболу его команда играла хуже сборной Испании. Мнение Месси по поводу финального матча мундиаля приводит телеканала ESPN.

В финальном матче испанцы обыграли сборную Аргентины со счетом 1:0. Основное время игры завершилось вничью 0:0, победный мяч на 106-й минуте в дополнительное время забил Ферран Торрес.

Месси признался, что игроки аргентинской команды "играли изо всех сил".

Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду, игроков и страну сказал Месси

Матч сборных Аргентины и Испании прошел на стадионе "Метлайф стэдиум" в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США). Перерыв между таймами впервые в истории длился больше чем 15 минут: организаторы по аналогии с супербоулом в американском футболе устроили шоу.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Он стал первым чемпионатом мира, в котором участвовали 48 команд, разбитых на 12 групп.

Победителем предыдущего чемпионата, который состоялся в 2022 году, была Аргентина, которая в финале обыграла команду Франции в серии пенальти (основное время - 3:3).