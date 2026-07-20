Месси не сдержал слез после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира

Месси заплакал после проигрыша команды Аргентины в финале ЧМ-2026 Месси не сдержал слез после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира

Москва20 июл Вести.Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не смог сдержать эмоций после поражения своей команды в финале чемпионата мира (0:1). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Игра южноамериканской команды против сборной Испании завершилась победой "красной фурии" в дополнительное время.

8 июля капитан сборной Аргентины также расплакался после волевой победы в напряженном матче 1/8 финала ЧМ-2026 против египтян (3:2).

39-летний Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской MLS "Интер Майами". Ранее аргентинец выступал за французский "ПСЖ" и испанскую "Барселону". В составе "Барселоны" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Среди достижений капитана аргентинской сборной — титул чемпиона мира (2022), серебряные медали мировых первенств (2014, 2026), золото Олимпиады в 2008 году, а также две победы в соревнованиях Кубка Америки (2021, 2024).

Месси также является рекордсменом по количеству наград "Золотой мяч" (8).